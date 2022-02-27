На Сумщині російський танк розстріляв цивільний автобус

У Сумській області між Чупахівкою і Довжиком (Охтирський район) російські танки розстріляли автобус з цивільними. Цю інформацію підтвердив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

За його словами, швидкі допомоги зараз не підпускають, оскільки місцевість навколо замінована.

– Зараз сімейні лікарі пішки із амбулаторії виходять їм на зустріч, на місце розстрілу. Будуть намагатися надавати їм медичну допомогу до приїзду швидкої, – розповів він.

Живицький запевнив, що це перевірена інформація і сказав, що деталі повідомить згодом.

Внаслідок обстрілів міста Охтирка (Сумська область) російськими окупаційними військами станом на ранок 27 лютого загинули вже шестеро людей, понад 50 отримали поранення.

Зокрема, в лікарні померла семирічна дівчинка, яка постраждала під час обстрілу дитячого садка.