У Житомирській області ворожі диверсанти відкрили вогонь по автомобілях поліції, унаслідок чого загинули двоє українських правоохоронців.

Як поінформували в пресслужбі Національної поліції, це сталося вночі 27 лютого.

Правоохоронці виконували службове завдання: перевіряли інформацію про діяльність диверсантів у прикордонному районі області, неподалік населеного пункту Народичі.

– Ворожі ДРГ (диверсійно-розвідувальні групи, – Ред.) обстріляли службові автомобілі поліцейських. Унаслідок цього двоє правоохоронців загинули. Ще троє, серед яких представник громадського формування, отримали поранення, – розповіли в поліції.

У пресслужбі також оприлюднили імена загиблих правоохоронців. Це 41-річний майор поліції Володимир Солодчук та 40-річний майор поліції Іван Гераїмчук. Обидва працювали в Коростенському райуправлінні поліції.

Загиблі понад 20 років служили в органах внутрішніх справ.

Як відомо, вже четверту добу триває повномасштабна війна Росії проти України. З моменту її оголошення 24 лютого в нашій державі активізувалися ворожі диверсанти.

Так, днями російські диверсанти, переодягнені у форму Нацполіції, розстріляли українських бійців на КПП під Васильковом (Київська область).

У Києві диверсійна група відкрила вогонь по родині з трьома дітьми. Унаслідок цього батьки та одна дитина загинули.

Ворожі диверсанти розставляють по містах України мітки на будинках, газопроводах та інших об’єктах. Ці мітки є сигналами для ворога, і їх потрібно знищувати.

В Україні вже створили спеціальний бот, за допомогою якого можна повідомляти про виявлені мітки, які ворог залишає на дорогах.