Обстріл будинку в Сумах

У Сумах під час артилерійського обстрілу житлового сектору російсько-окупаційними військами загинув чоловік та поранено жінку.

Тіло чоловіка рятувальники виявили під час розбору зруйнованих конструкцій.

Поранена жінка перебувала на вулиці. Її одразу госпіталізувала швидка медична допомога.

Артилерійський обстріл житлового сектору по вул. Сільгосптехніка в Сумах стався увечері 26 лютого.

До ліквідації осередків горіння було залучено дві пожежно-рятувальні частини.

Російський снаряд влучив також у дев’ятиповерховий будинок у Харкові. Унаслідок цього загинула жінка, евакуйовано два десятки людей.

Протягом ночі 27 лютого російсько-окупаційні війська спричинили одразу дві техногенні катастрофи в Україні – нанесли ракетний удар по нафтобазі в селі Крячки під Васильковом та підірвали газопровід у Харкові.

Пожежу на нафтобазі під Васильковом, що сталась після влучання в один із 10 резервуарів із паливом, рятувальники поки не можуть ліквідувати, тому що триває бій за аеропорт.

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