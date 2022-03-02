Мешканці Енергодара не дали техніці російських загарбників зайти у місто — мер

Працівники найбільшої атомної електростанції в Європі Запорізької АЕС вийшли зустрічати окупантів, щоб не пропустити їх до стратегічного об’єкту.
Це сталося після повідомлення, що передова ворожа група з восьми бронетранспортерів та 20 одиниць автомобільної техніки РФ рушила від Дніпровки у бік Енергодара.
Мер Енергодара Дмитро Орлов закликав усіх підходити на блокпост, щоб не пропустити загарбників. Пізніше він повідомив, що після зустрічі місцевих жителів із російськими фашистами війська РФ відступили.
— Ми довели те, що ЗАЕС та місто під надійною охороною. Жителі їх не впустять у місто ні на крок. Вони почули і пішли повідомляти своєму керівництву.
Наступна зустріч о 15.00 на тому ж місці. Але все може змінитися будь-якої миті! Будьте готові! Зараз йдемо додому, – заявив Орлов.