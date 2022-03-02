У Сумській області окупанти мінують кинуту техніку. Нині вже є загиблий місцевий мешканець, який намагався проникнути до покинутої ворожої техніки.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

За інформацією Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України, на Сумщині ворог мінує кинуту техніку! – зазначили у Центрі.

Зокрема 28 лютого біля села Штепівка Сумської області ворог замінував бойову техніку.

– Під час спроби проникнення до неї загинув місцевий мешканець, – заявив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Там, додали, щоб люди без необхідності не чіпали ворожу техніку та інші їхні речі.

– Будьте пильними та вкрай обережними! Без необхідності не намагайтеся проникнути до покинутої ворожої техніки та не торкайтесь залишених окупантом речей! – наголосили у Центрі.

Фото: Дмитро Живицький