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Обстріли у Харкові: загинуло четверо людей, ще 15 жителів поранені

Юля Захарченко редакторка стрічки
Обстріли у Харкові: загинуло четверо людей, ще 15 жителів поранені

Вранці 2 березня російські війська бомбардували центральний квартал Харкова. Під ракетні удари потрапили адміністративна будівля Національної поліції, танкове училище, університет Повітряних сил.

За попередніми даними Національної поліції, внаслідок ранкового обстрілу в Харкові загинуло четверо людей (одна цивільна особа та троє правоохоронців), ще 15 людей дістали поранення.

На місці ракетного обстрілу бійці служби з надзвичайних ситуацій здійснюють аварійно-рятувальні роботи, працює слідчо-оперативна група.

Правоохоронці збирають всю інформацію про деталі злочину російськими військовими та збирають доказову базу.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Згідно з чинним українським законодавства, за цей злочин передбачено покарання у вигляді тюремного ув’язнення на термін від восьми до 12 років. Досудове розслідування триває.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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