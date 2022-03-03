Внаслідок обстрілу Харкова російськими військами загинула співробітниця Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марина Феніна.

Про це повідомляє сайт ОБСЄ.

Марина Феніна загинула 1 березня. 2 березня біля штаб-квартири ОБСЄ у Відні на знак жалоби вивісили чорний прапор.

– Марину вбили, коли вона доставляла припаси для своєї родини в місті, яке стало зоною бойових дій. У Харкові та інших містах і селищах України артилерійські снаряди і ракети вражають житлові будинки та центри міст, убиваючи та завдаючи поранень невинним мирним жителям – жінкам, чоловікам і дітям, – зазначили в ОБСЄ.

Цікаво, що навіть після смерті своєї співробітниці, ОБСЄ продовжує називати війну Росії проти України – воєнною операцією. Тим самим, підтримуючи риторику загарбника.

– Попри неодноразові заклики всієї міжнародної спільноти ОБСЄ, неспровокована воєнна операція проти України триває. Ми рішуче засуджуємо посилення обстрілів у міських центрах, що спричиняють загибель та поранення мирного населення, і повторюємо наш заклик до РФ негайно припинити бойові дії і перейти до змістовного діалогу, – додали в ОБСЄ.