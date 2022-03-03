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Троє загиблих і семеро поранених: на Харківщині війська РФ обстріляли село

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Троє загиблих і семеро поранених: на Харківщині війська РФ обстріляли село

Російські загарбники обстріляли з повітря село Яковлівка Мерефянської громади Харківського району.

Бомбами зруйнували щонайменше 30 приватних будинків. Також знищені приватні автомобілі, господарчі споруди. Поранення дістали семеро людей, загинули троє. З-під завалів вдалося дістати 10 людей.

Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають, інформація щодо загиблих та поранених уточнюється. На місці працюють 20 осіб особового складу ДСНС та три одиниці рятувальної техніки.

Вранці 2 березня російські війська бомбардували центральний квартал Харкова. Під ракетні удари потрапили адміністративна будівля Національної поліції, танкове училище, університет Повітряних сил.

За попередніми даними Національної поліції, внаслідок ранкового обстрілу в Харкові загинуло четверо (одна цивільна особа та троє правоохоронців), ще 15 людей дістали поранення.

Також пізно ввечері 2 березня потужний вибух у Харкові стався в районі заводу Шевченка. Харківський приладобудівний завод спеціалізується на виготовленні військової електроніки.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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