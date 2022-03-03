У Чернігові внаслідок ворожого обстрілу в нафтобазу влучив снаряд – сталося займання резервуарів з дизпальним. Про це повідомляють у ДСНС України.

Інцидент стався близько 8.10 у самому місті по вул. Чудінова на території ДП Комбінат Айстра. Російський снаряд став причиною займання резервуарної групи загальною ємністю 5 тис. м куб. дизельного пального.

Наразі інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

Від ДСНС залучено 25 осіб та 9 одиниць техніки.

В ніч на 27 лютого ворожі війська Російської Федерації завдали ракетного удару по нафтобазі на Васильківщині. Через інтенсивні бої надзвичайники не могли приступити до ліквідації пожежі.

Раніше повідомлялося, що горіння нафтобази на Київщині завдало збитків на понад 800 млрд гривень.