Київські поліцейські затримали диверсійно-розвідувальну групу з арсеналом зброї. Вони викрили двох чоловіків, які крадькома намагалися сфотографувати вхід до однієї зі станцій метро та прилеглу територію.

Неподалік правоохоронці виявили автомобіль, в якому перебували ще двоє спільників затриманих. Усіх диверсантів затримали.

Під час перевірки правоохоронці виявили в їхньому автомобілі арсенал зброї: РПГ-7, заряд до нього, автомати Калашникова АК-74 зі спорядженими магазинами та велику кількість набоїв 5,45 мм, гранати, саморобний вибуховий пристрій, тротилові шашки, військові ножі.

Також у диверсантів були каністри із бензином, карти Києва та підроблені перепустки. Групу передали працівникам СБУ.

Вилучили арсенал зброї і каністри з бензином: у Києві затримали диверсантів / 4 фотографии

2 березня у метро Києва також спіймали диверсантів. У одного із них знайшли дитячу іграшку, в якій були сховані боєприпаси. Його товариш – громадянин Білорусі, теж мав із собою бойові набої.

На тій же станції метро оперативники Нацполіції виявили диверсанта, який передавав ворогу позиції підрозділів Збройних сил України через месенджери.