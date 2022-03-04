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Кількість жертв внаслідок авіаудару РФ у Чернігові зросла до 47 осіб

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
чернігів бомбардування

У Чернігові внаслідок бомбардування російською авіацією загинули 47 людей. Серед загиблих – 38 чоловіків та дев’ять жінок.

Про це повідомили у Чернігівській обласній державній адміністрації.

— За уточненою інформацією медичних закладів, учора, 3 березня, внаслідок бомбардування російською авіацією на території Чернігова загинуло 47 осіб – 38 чоловіків та 9 жінок, – йдеться у повідомленні ОДА.

Там також зазначили, що вдалося врятувати 18 осіб.

Вдень 3 березня російські війська завдали ракетних ударів по багатоповерхових житлових будинках у Чернігові, де живуть мирні мешканці.

Унаслідок російської агресії багато квартир у будинках пошкоджені, вибиті вікна, зруйновані та подекуди знищені стіни, покрівлі, балкони та перекриття.

У Чернігівській ОДА наголосили, що поруч немає військових об’єктів, у житловому масиві є лише лікарні, декілька шкіл та дитсадків, десятки багатоповерхівок.

Джерело: Чернігівська ОДА

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