Пожежу на Запорізькій АЕС ліквідовано – ДСНС

Оновлено 6.32: О 06.20 пожежу на Запорізької АЕС у місті Енергодар ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

О 5.55 рятувальники локалізували пожежу на навчально-тренувальному корпусі Запорізької АЕС в Енергодарі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

– Після проведення розвідки в п’ятиповерховому навчально-тренувальному корпусі Запорізькій АЕС у місті Енергодар встановлено, що горять приміщення на третьому, четвертому та п’ятому поверхах, – заявили у ДСНС.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Гасінням пожежі займаються 44 рятувальники та 11 одиниць техніки ДСНС.

– О 05.55 пожежу в навчально-тренувальному корпусі (розміром 60 на 40 м) Запорізької АЕС локалізовано на площі 2 тис. м. кв, – додали у ДСНС.