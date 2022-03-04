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Факти / Надзвичайні події

Українська ППО знищила три російських винищувача

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Українська ППО знищила три російських винищувача

Протиповітряна оборона України знищила ще три винищувачі російських окупантів. Йдеться про літаки Су-30СМ, Су-34 та Су-25.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

– Героїчний опір українського суспільства дивує світ! Журналісти провідних медіа світу, які звертаються до Командування Повітряних Сил за інформацією, спершу вибачаються за те, що не володіють українською, і кажуть, що обов’язково її вивчать. Бо ми – сильна, волелюбна нація, якою пишається увесь світ! І нам є що сказати! – зазначили у пресслужбі Командування Повітряних Сил ЗСУ.

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Так додали, що ворог зазнає суттєвих втрат в авіаційній, броньованій техніці та живій силі.

– Протиповітряна оборона сьогодні знищила ще три літаки російських окупантів. В мінус пішли Су-30СМ, Су-34 та Су-25 російських окупантів. Втрати по вертольотах ворога уточнюються, – зазначили у Командуванні Повітряних Сил.

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