Українська ППО знищила три російських винищувача

Протиповітряна оборона України знищила ще три винищувачі російських окупантів. Йдеться про літаки Су-30СМ, Су-34 та Су-25.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

– Героїчний опір українського суспільства дивує світ! Журналісти провідних медіа світу, які звертаються до Командування Повітряних Сил за інформацією, спершу вибачаються за те, що не володіють українською, і кажуть, що обов’язково її вивчать. Бо ми – сильна, волелюбна нація, якою пишається увесь світ! І нам є що сказати! – зазначили у пресслужбі Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Так додали, що ворог зазнає суттєвих втрат в авіаційній, броньованій техніці та живій силі.

– Протиповітряна оборона сьогодні знищила ще три літаки російських окупантів. В мінус пішли Су-30СМ, Су-34 та Су-25 російських окупантів. Втрати по вертольотах ворога уточнюються, – зазначили у Командуванні Повітряних Сил.