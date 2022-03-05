На Київщині внаслідок чергового обстрілу житлових кварталів загинуло вісім осіб серед яких одна дитина.

— Встановлено, що 4 березня поточного року агресори здійснили авіаобстріл цивільних об’єктів у смт Калинівка Фастівського району. Зруйновано три приватні будинки. Під завалами загинуло три особи, – йдеться у повідомленні Київської обласної прокуратури.

Зазначається, що у селі Мархалівка Фастівського району внаслідок ракетного обстрілу в автомобілі загинуло троє осіб, серед яких дитина. Ще дві особи отримали смертельні поранення в одному з житлових будинків, в який влучила ворожа ракета, поранено двоє осіб.

Повністю зруйновано шість будівель, ще десять пошкоджено. Також пошкоджено три автомобілі. Інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється.

Окупанти продовжують нищити інфраструктуру населених пунктів Київщини, завдаючи удари по цивільним об’єктам та мирним мешканцям.

На Київщині внаслідок обстрілу загинуло вісім осіб, зруйновані будинки – прокуратура / 3 фотографии

Прокурори Київської області, з метою притягнення винних до відповідальності, продовжують фіксувати всі протиправні дії військовослужбовців збройних сил РФ.

Фастівська окружна прокуратура внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни.