У Маріуполі ворожі війська почали розкидати вибухівки під виглядом дитячих іграшок

Російсько-окупаційні війська вдаються до хитрощів, щоб розбомбити міста та вбити мирних жителів України. На сході України агресори почали розкидати вибухонебезпечні предмети, які мають вигляд дитячих іграшок.

За даними Маріупольської міської ради, декілька таких випадків зафіксували у місті Маріуполі, де зараз відбуваються бої українських військових з ворожими військами.

– Обережно! Російські війська сягнули надцинізму. У місті розкидають вибухонебезпечні предмети у вигляді дитячих іграшок, – повідомили у міськраді.

Якщо ви побачили подібні предмети або вибухонебезпечні пристрої, ні в якому разі навіть не намагайтеся торкатися їх, тому що це може бути небезпечно.

У Національній поліції розповіли, як поводитися, якщо ви знайшли поруч нерозірвані боєприпаси або інші вибухові пристрої. Не потрібно підходити до вибухівки, а краще відійти подалі разом з дітьми.

Зробіть фото боєприпасу на безпечній відстані та повідомте правоохоронцям про небезпечну “знахідку”. Дивіться під ноги та обережно пересувайтеся, тому що поруч можуть бути інші неприємні “сюрпризи”.