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Як поводитися, якщо ви знайшли поруч нерозірвані боєприпаси

Юля Захарченко редакторка стрічки
Як поводитися, якщо ви знайшли поруч нерозірвані боєприпаси

Ворожі війська намагаються захопити міста України, намагаючись атакувати мирних жителів небезпечними вибуховими пристроями та снарядами.

Правоохоронці закликають громадян бути обережними, якщо ви побачили поруч з собою боєприпаси, які не вибухнули.

Нерозірвані боєприпаси – як поводитися

1. Візуально переконайтеся, що поруч з вами небезпечний пристрій або боєприпаси. Ні в якому разі не підходьте до вибухівки та не чіпайте її.

2. Зробіть фотографії та відеозаписи вибухонебезпечного предмету та повідомте до Національної поліції.

3. Позначте місце як небезпечне (обережно залиште вказівний символ або напис поруч, щоб правоохоронці знайшли вибухівку).

Нерозірвані боєприпаси - що робити

4. Залиште небезпечне місце, заберіть дітей, якщо вони є поруч, та відійдіть якомога подалі. Не повертайтеся та скажіть іншим людям, щоб вони трималися далеко від боєприпасів.

Обережно ходіть та дивіться під ноги, оскільки поруч можуть лежати інші вибухонебезпечні предмети. Бережіть себе та своїх рідних, яким потрібна ваша допомога у непростий час.

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Джерело: Нацполіція

Фото: УНІАН, Нацполіція

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