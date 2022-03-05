Журналісти британського телеканалу Sky News потрапили під Києвом під обстріл російських ДРГ. Інцидент стався у понеділок, коли медійники їхали з іншої гарячої точки.

Агресори обстріляли авто, в якому перебував кореспондент Стюарт Ремзі та його команда.

Sky News team’s harrowing account of their violent ambush in Ukraine this week https://t.co/VOUf4dUfTT — Sky News (@SkyNews) March 4, 2022

Оператор Річі Моклер отримав дві кулі по бронижелету, але залишився неушкодженим, але самого Ремзі поранили. Це сталося, коли вони вирішили вискочити з авто.

Зрештою групі, у складі продюсерів Мартіна Воулза та Домініки Ван Хеєрден, а також місцевого продюсера Андрія Литвиненка вдалося втекти з машини та стрибнути на насип біля дороги. Потім вони ховалися в сусідньому гаражі, а за кілька годин їх врятувала українська поліція.

На інцидент відреагував прем’єр Британії Борис Джонсон, похваливши хоробрість журналістів, які задля отримання інформації з місця подій ризикують життям.

— Вільну пресу не залякати варварськими, невибірковими насильницькими діями, – заявив він.

Раніше повідомлялося, що поранення під час обстрілу автомобіля отримали журналіст та фотограф з Данії, які працювали для видання Ekstra Bladet. Це сталося в районі Охтирки на Сумщині.