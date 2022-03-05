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Факти / Надзвичайні події

Журналісти британського телеканалу потрапили під обстріл біля Києва

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
журналістів Sky обстріляли рашисти

Журналісти британського телеканалу Sky News потрапили під Києвом під обстріл російських ДРГ. Інцидент стався у понеділок, коли медійники їхали з іншої гарячої точки.

Агресори обстріляли авто, в якому перебував кореспондент Стюарт Ремзі та його команда.

Оператор Річі Моклер отримав дві кулі по бронижелету, але залишився неушкодженим, але самого Ремзі поранили. Це сталося, коли вони вирішили вискочити з авто.

Зрештою групі, у складі продюсерів Мартіна Воулза та Домініки Ван Хеєрден, а також місцевого продюсера Андрія Литвиненка вдалося втекти з машини та стрибнути на насип біля дороги. Потім вони ховалися в сусідньому гаражі, а за кілька годин їх врятувала українська поліція.

На інцидент відреагував прем’єр Британії Борис Джонсон, похваливши хоробрість журналістів, які задля отримання інформації з місця подій ризикують життям.

— Вільну пресу не залякати варварськими, невибірковими насильницькими діями, – заявив він.

Раніше повідомлялося, що поранення під час обстрілу автомобіля отримали журналіст та фотограф з Данії, які працювали для видання Ekstra Bladet. Це сталося в районі Охтирки на Сумщині.

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Джерело: Sky News

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