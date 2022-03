Журналісти британського телеканалу Sky News потрапили під Києвом під обстріл російських ДРГ. Інцидент стався у понеділок, коли медійники їхали з іншої гарячої точки.

Агресори обстріляли авто, в якому перебував кореспондент Стюарт Ремзі та його команда.

Sky News team’s harrowing account of their violent ambush in Ukraine this week https://t.co/VOUf4dUfTT

— Sky News (@SkyNews) March 4, 2022