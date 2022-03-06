Уночі 6 березня внаслідок ворожого ракетного удару по житлових районах міст Коростень та Овруч зруйновано кілька десятків приватних будинків, є потерпілі серед мирного населення.

Про це повідомляє поліція Житомирської області.

Так, повітряні тривоги лунали впродовж ночі з 5 на 6 березня.

У місті Коростень російські ракети влучили і розтрощили вщент деякі приватні будинки, в інших зруйновані стіни, дахи, повилітали вікна. За попередніми даними, загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Всього знищено 10 будинків, один з яких потім загорівся.

Також уночі через обстріли стався вибух у приватного сектору у місті Овруч. За попередніми даними постраждалих немає.

Рятувальники розбирають завали та відновлюють комунікації.

Наразі слідчо-оперативні групи місцевих відділків поліції документують наслідки воєнних злочинів російського ворога та надають необхідну допомогу людям.

У п’ятницю, 4 березня, російський ворог наніс ракетний або бомбовий удар по 25-й школі міста Житомир.