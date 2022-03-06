У Миколаївській області рятувальники ДСНС працюють над розмінуванням житлових територій від вибухонебезпечних предметів, які залишились після ворожих обстрілів.

Про це повідомляють у пресцентрі ДСНС.

Так, станом на 11.00 до Головного управління ДСНС України у Миколаївській області надійшло 77 повідомлень щодо виявлення російських боєприпасів на території приватних домогосподарств.

Наразі піротехніки працюють у Миколаєві в Інгульському районі та у мікрорайоні Ракетне урочище. Там вже вилучають небезпечні знахідки.

Рятувальники закликають громадян бути пильними та у разі виявлення таких небезпечних предметів негайно телефонувати на спецлінії 101 або 102, де треба повідомити точну адресу знахідки.

Категорично забороняється торкатись, брати в руки та переносити вибухонебезпечні предмети.