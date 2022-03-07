Кадирівці обстріляли та переїхали танком працівників Укрпошти

У Запорізькій області працівники Укрпошти не можуть забрати автомобіль із загиблими колегами, авто яких 5 березня обстріляли та переїхали танком російські військові-кадирівці.

Ворожий танк виїхав назустріч чоловікові та жінці, які розвозили пенсію, між Єгорівкою та Новоселівкою.

– Водій звернув управо, щоб пропустити військову техніку, але у відповідь російські солдати здалеку відкрили вогонь по цивільному автомобілю, а потім наїхали на нього, – зазначають у Запорізькій ОДА.

6 березня колеги з Укрпошти спробували забрати загиблих, але встигли лише сфотографувати місце трагедії, тому що почали з’являтися танки агресора й залишатися там далі було небезпечно.

Евакуація тіл загиблих на цей час неможлива через бойові дії на цій ділянці місцевості та пересування військової техніки агресора.

Розбита машина з тілами загиблих співробітників Укрпошти досі стоїть у полі.

Керівництво Запорізької обласної військової адміністрації звертається до кожного громадянина міста та області:

– Якщо сьогодні не відреагувати на звірячі дії загарбника, то завтра вони зроблять те саме з вами та вашою сім’єю. Просимо вас вже сьогодні: беріть зброю, копайте окопи, укріплюйте свої домівки та гуртуйтеся проти агресора.

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Джерело: Олександр Старух

Фото: Олександр Старух