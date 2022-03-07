На Херсонщині мешканці окупованої Чаплинки та навколишніх сіл зупинили колону окупанта. Російські загарбники почали стріляти, внаслідок чого поранення отримали двоє мирних мешканців.

Під час протесту місцеві мешканці чітко заявили, що Чаплинка – це Україна. Вони не хочуть, щоб їх “звільняли” російські загарбники.

За словами одного з учасників акції, на мирному протесті зібралося більше трьох тисяч осіб.

Люди зупинили колону російської техніки на асканівському перехресті, після чого російські загарбники почали стріляти.

Чаплинка – селище міського типу, розташоване у Херсонській області (між Новою Каховкою та Армянськом).

Нагадаємо, під час мітингу мирного населення у Новій Каховці проти російських загарбників загинула одна людина, ще семеро – дістали поранення.