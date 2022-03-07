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Факти / Надзвичайні події

Російські загарбники відкрили вогонь по мітингувальниках у Чаплинці

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Мітинг у Чаплинці

На Херсонщині мешканці окупованої Чаплинки та навколишніх сіл зупинили колону окупанта. Російські загарбники почали стріляти, внаслідок чого поранення отримали двоє мирних мешканців.

Під час протесту місцеві мешканці чітко заявили, що Чаплинка – це Україна. Вони не хочуть, щоб їх “звільняли” російські загарбники.

За словами одного з учасників акції, на мирному протесті зібралося більше трьох тисяч осіб.

Люди зупинили колону російської техніки на асканівському перехресті, після чого російські загарбники почали стріляти.

Чаплинка – селище міського типу, розташоване у Херсонській області (між Новою Каховкою та Армянськом).

Нагадаємо, під час мітингу мирного населення у Новій Каховці проти російських загарбників загинула одна людина, ще семеро – дістали поранення.

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