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Факти / Надзвичайні події

Російські окупанти скинули бомби на житлові квартали на Сумщині

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Російські окупанти скинули бомби на житлові квартали на Сумщині

Російські окупанти скинули авіабомби на Сумську область. В результаті постраждали житлові квартали у містах Суми та Охтирка.

Зокрема ворожі літаки знищили будинок у селі Бітиця.

Про це повідомляє голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Нині немає точної інформації щодо загиблих і поранених. У той самий час рятувальники розбирають завали і ліквідують пожежі. На місці події також працюють медики.

– Так насправді виглядає “русский мир”. Ми не пробачимо цього ніколи! – зазначив Живицький.

На відео, яке опублікував Живицький, кадри із житлового приватного сектору міста Суми, район вулиці Роменська.

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