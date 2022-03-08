Російські окупанти скинули бомби на житлові квартали на Сумщині

Російські окупанти скинули авіабомби на Сумську область. В результаті постраждали житлові квартали у містах Суми та Охтирка.

Зокрема ворожі літаки знищили будинок у селі Бітиця.

Про це повідомляє голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Нині немає точної інформації щодо загиблих і поранених. У той самий час рятувальники розбирають завали і ліквідують пожежі. На місці події також працюють медики.

– Так насправді виглядає “русский мир”. Ми не пробачимо цього ніколи! – зазначив Живицький.

На відео, яке опублікував Живицький, кадри із житлового приватного сектору міста Суми, район вулиці Роменська.