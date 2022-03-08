Сьогодні зранку рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу на нафтобазі в селищі Черняхів Житомирської області.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

– О 6.15 8 березня пожежу на нафтобазі в селищі Черняхів Житомирської області ліквідовано, – йдеться у повідомлені.

Наголошується, що загиблих та травмованих немає.

Нагадаємо, що 7 березня російські війська нанесли авіаудари по нафтооб’єктах у місті Житомир та смт Черняхів. Обстріли призвели до масштабних пожеж.

Повідомлялося, що у Черняхові зайнялося два напівпорожні резервуари місткістю по 2 тис. куб. м. Загалом на території нафтобази 17 резервуарів.

3 березня повідомлялося, що у Чернігові внаслідок ворожого обстрілу в нафтобазу влучив снаряд – сталося займання резервуарів з дизпальним.

В ніч на 27 лютого війська РФ завдали ракетного удару по нафтобазі на Васильківщині. Через інтенсивні бої надзвичайники не могли приступити до ліквідації пожежі.

Повідомлялося, що горіння нафтобази на Київщині завдало збитків на понад 800 млрд грн.