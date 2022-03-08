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Рятувальники загасили пожежу на нафтобазі у Черняхові на Житомирщині

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Рятувальники загасили пожежу на нафтобазі у Черняхові на Житомирщині

Сьогодні зранку рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу на нафтобазі в селищі Черняхів Житомирської області.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

– О 6.15 8 березня пожежу на нафтобазі в селищі Черняхів Житомирської області ліквідовано, – йдеться у повідомлені.

Наголошується, що загиблих та травмованих немає.

Житомир нафтобаза https://www.facebook.com/MNSZhytomyr/posts/290411283223006

Нагадаємо, що 7 березня російські війська нанесли авіаудари по нафтооб’єктах у місті Житомир та смт Черняхів. Обстріли призвели до масштабних пожеж.

Повідомлялося, що у Черняхові зайнялося два напівпорожні резервуари місткістю по 2 тис. куб. м. Загалом на території нафтобази 17 резервуарів.

3 березня повідомлялося, що у Чернігові внаслідок ворожого обстрілу в нафтобазу влучив снаряд – сталося займання резервуарів з дизпальним.

В ніч на 27 лютого війська РФ завдали ракетного удару по нафтобазі на Васильківщині. Через інтенсивні бої надзвичайники не могли приступити до ліквідації пожежі.

Повідомлялося, що горіння нафтобази на Київщині завдало збитків на понад 800 млрд грн.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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