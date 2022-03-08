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У Польщі зіткнулися легковик і вантажівка: загинула українка і двоє дітей

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
У Польщі зіткнулися легковик і вантажівка: загинула українка і двоє дітей

У Польщі у Лодзинському воєводстві внаслідок зіткнення легковика Fiat та вантажівки загинула українка та двоє дітей.

Громадянці України було 29 років, дітям – 6 місяців і два роки. Аварія сталася в ніч з понеділка на вівторок близько 01.00 на трасі  А2.

Автомобілі зіткнулися між розвязками Лович і Лодзь у Каленіце (Лодзинське воєводство). Також внаслідок ДТП поранення дістали двоє дітей і двоє чоловіків.

Відомо, що 40-річного і 36-річного чоловіків доставили до лікарні. Також госпіталізували двох дітей віком чотирьох і шести років. Водночас 52-річний житель Великопольського воєводства, який перебував за кермом вантажівки, не постраждав.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну тисячі наших громадян були вимушені залишити свої домівки. Велика кількість людей почала виїжджати за кордон, зокрема в Польщу.

Прем’єр-міністр Республіки Польща Матеуш Моравецький повідомив, що українці зможуть на законних підставах перебувати у Польщі 18 місяців.

Покрокову інструкцію про те, що робити, коли перетнули кордон з Польщею – читайте у нашому матеріалі.

Джерело: Alarmowy Łowicz

Фото: Alarmowy Łowicz

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