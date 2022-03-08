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У Сумах жертвами ворожого авіаудару по житлових будинках стали 9 людей

Марта Бондаренко редакторка стрічки
У Сумах жертвами ворожого авіаудару по житлових будинках стали 9 людей

У понеділок, 7 березня, пізно ввечері російські війська нанесли авіаудар по житловому кварталу у місті Суми. Про це повідомляє пресцентр ДСНС України.

Трагедія сталася близько 23.00. За попередніми даними загинули дев’ять людей, з них дві дитини.

Рятувальники, які прибули на місце, розбирали зруйновані конструкції будинків. Вдалося деблокувати жінку, її передали медикам.

Також з-під завалів діставали тіла загиблих людей.

За словами голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького, ворожі російські літаки бомбили житлові квартали і в Охтирці. Також окупанти знищили хати у селі Битиця.

2 березня в Охтирці працівники української поліції разом із бійцями тероборони затримали десять військових з РФ.

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Раніше повідомлялося, що у Сумській області відбувся перший обмін полоненими. П’ятьох українців вдалося обміняти на одного російського офіцера.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ДСНС

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