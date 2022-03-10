Говорила з коханцем по телефону: киянин вбив свою дружину, а тіло викинув у під’їзд

У Києві, незважаючи на воєнний стан та російську агресію, чоловік убив свою дружину. На свято 8 березня він задушив 40-річну жінку, а її тіло заховав у під’їзді біля сміттєпроводу.

Інцидент стався у Подільському районі столиці. Про зникнення дружини чоловік повідомив поліцію самостійно, намагаючись створити собі алібі.

Вже за деякий час того дня труп жінки знайшов сусід подружжя. Поліцейські під час проведення першочергових слідчих дій зрозуміли, що головним підозрюваним у вбивстві є її чоловік.

Удвох вони виховували 14-річну доньку: після того, що сталося, дівчинку забрали родичі.

Допит убивці

Вже на допиті підозрюваний зізнався, що позбавив дружину життя через ревнощі.

Чоловік запевнив, що не бив її, а факт удушення пам’ятає погано. Чи перебував він у стані алкогольного сп’яніння, не повідомляється.

– Прийшов додому… Дізнався, що дружина спілкується з коханцем. Почув цю їхню розмову… Почалася словесна сутичка, потім штовханина. Ми впали на підлогу. Я її не бив. Душив, напевно. Руками, напевно. Потім виволік її в під’їзд і залишив біля сміття.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. До обрання запобіжного заходу горе-чоловік перебуватиме під вартою. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.