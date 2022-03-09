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Факти / Надзвичайні події

Російські загарбники зірвали евакуацію населення із Бородянки

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
евакуація із Київської області

Російські війська зірвали евакуацію населення з Бучі, Гостомеля та Бородянки, попри попередні домовленості.

Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов розповів, що кілька тисяч людей, сотні дітей і жінок вдалося врятувати сьогодні з окупованих Ворзеля та Ірпеня, але евакуацію із Бучі, Гостомеля та Бородянки провести не вдалося.

— На жаль, з причин, які від нас не залежать, евакуацію з Бучі, Гостомеля та Бородянки здійснити не вдалося. Окупанти зупинили автобуси, – заявив Нєбитов.

На опублікованому відео видно, як частина порожніх автобусів їде назад після зірваної евакуації у Бородянці.

За словами Нєбитова, частина жителів Бучі, ризикуючи життям, все ж вирушили до Ірпеня і виїхали з колоною ірпінців.

Люди, які вийшли з блокади, ділились жахіттями окупації – грабежі, розстріли, залякування та мародерство панують у захоплених росіянами містах.

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