Російські війська зірвали евакуацію населення з Бучі, Гостомеля та Бородянки, попри попередні домовленості.

Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов розповів, що кілька тисяч людей, сотні дітей і жінок вдалося врятувати сьогодні з окупованих Ворзеля та Ірпеня, але евакуацію із Бучі, Гостомеля та Бородянки провести не вдалося.

— На жаль, з причин, які від нас не залежать, евакуацію з Бучі, Гостомеля та Бородянки здійснити не вдалося. Окупанти зупинили автобуси, – заявив Нєбитов.

На опублікованому відео видно, як частина порожніх автобусів їде назад після зірваної евакуації у Бородянці.

За словами Нєбитова, частина жителів Бучі, ризикуючи життям, все ж вирушили до Ірпеня і виїхали з колоною ірпінців.

Люди, які вийшли з блокади, ділились жахіттями окупації – грабежі, розстріли, залякування та мародерство панують у захоплених росіянами містах.