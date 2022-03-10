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У селі на Харківщині ворожий снаряд вбив чотирьох людей, з них дві дитини

Марта Бондаренко редакторка стрічки
У селі на Харківщині ворожий снаряд вбив чотирьох людей, з них дві дитини

Сьогодні вночі внаслідок чергового обстрілу невеличкого села Слобожанське Ізюмського району, що на Харківщині, загинуло дві жінки та двоє дітей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Так, ворожий снаряд влучив у приватний житловий будинок і зруйнував його.

– Внаслідок руйнації будівлі під завалами загинуло чотири людини: дві жінки та двоє дітей, – йдеться у повідомленні ДСНС.

Повідомляється, що вижила 5-річна дівчинка, її госпіталізували до Первомайської лікарні.

Продовжуються пошуки тіл загиблих.

Раніше один із перших російських полонених зізнався, що їхав не “на навчання”, як раніше стверджували російські загарбники, а на війну проти України. За його словами, була команда захопити місто Харків, окупувати всі основні дороги, перекрити виходи цивільних і зайняти місто.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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