Сьогодні вночі внаслідок чергового обстрілу невеличкого села Слобожанське Ізюмського району, що на Харківщині, загинуло дві жінки та двоє дітей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Так, ворожий снаряд влучив у приватний житловий будинок і зруйнував його.

– Внаслідок руйнації будівлі під завалами загинуло чотири людини: дві жінки та двоє дітей, – йдеться у повідомленні ДСНС.

Повідомляється, що вижила 5-річна дівчинка, її госпіталізували до Первомайської лікарні.

Продовжуються пошуки тіл загиблих.

Раніше один із перших російських полонених зізнався, що їхав не “на навчання”, як раніше стверджували російські загарбники, а на війну проти України. За його словами, була команда захопити місто Харків, окупувати всі основні дороги, перекрити виходи цивільних і зайняти місто.