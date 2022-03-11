Мер Мелітополя Запорізької області Іван Федоров відмовився співпрацювати з російськими загарбниками.

Сьогодні, 11 березня, стало відомо про викрадення міського голови Мелітополя групою російських злочинців, після чого Федорова відвезли у невідомому напрямку.

Голова Запорізької ОДА Олександр Старух вважає дії рашистів терактом.

— Це терористичний акт, коли приходять озброєні люди, одягають мішок на голову і крадуть людину. Це викрадення людини. Це суперечить всім нормам міжнародного права. Це просто бандитський вчинок, – заявив він.

Він додав, що на оприлюдненому відео моменту викрадення Федорова видно, як озброєні люди увійшли до ПК Шевченка, де розташовувалася влада та де був Федоров. Після чого його забрали та повели у невідомому напрямку.

Старух заявив, що наразі місцезнаходження мера міста – невідоме. Він закликав мелітопольців триматися.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація