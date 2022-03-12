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“Виніс” бубонці і статуетки: на Одещині 40-річний мародер обікрав музичну школу

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
“Виніс” бубонці і статуетки: на Одещині 40-річний мародер обікрав музичну школу

В Одеській області затримали нахабного мародера, який у складні часи війни обікрав дитячу музичну школу. Більшість його трофеїв – це статуетки та бубенчики.

Інцидент стався у Білгород-Дністровську. Слідчі з’ясували, що 40-річний чоловік серед ночі проник в будівлю музичної школи, перед тим виламавши двері.

”Виніс” бубонці і статуетки: на Одещині 40-річний мародер обікрав музичну школу / 5 фотографий

Разом із частиною накраденого підлого мародера затримали уже наступного дня. З’ясувалося, що іншу частину чоловік встиг продати третім особам.

Загальна вартість викрадених художніх робіт, статуеток та музичний інструментів становила понад 12 тис. гривень.

Кримінальне провадження відкрито за ч.4 ст.185 (Крадіжка) КК України. Суд вже відправив горе-мародера в СІЗО: за скоєне йому може загрожувати до десяти років позбавлення волі.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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