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Факти / Надзвичайні події

Російські загарбники завдали авіаудару по школі у Миколаєві

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
авіаудар рашистів по школі у Миколаєві

Російські загарбники завдали удару по школі у Маріуполі. Наслідки бомбардування показав голова ОВА Миколаївської області Віталій Кім.

— Окупанти вистрілили по школі в одному з населених пунктів, присипало людей, ми займаємося евакуацією, – зазначив він.

Зранку, 13 березня, у Миколаєві рашисти бомбардували науково-виробничий комплекс газотурбінного обладнання Зоря по матеріальних воротах.

Пізніше Кім повідомив про загибель внаслідок обстрілу дев’яти людей у Миколаєві на проспекті Героїв України в районі зупинки Ательє.

Сьогодні вранці російські війська завдали авіаудари по житловому масиву в Баштанці Миколаївської області. Рятувальники з-під завалів дістали одного потерпілого. Також о 09:19 в одному з районів Миколаєва прогримів один з вибухів.

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