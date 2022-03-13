Російські загарбники завдали удару по школі у Маріуполі. Наслідки бомбардування показав голова ОВА Миколаївської області Віталій Кім.

— Окупанти вистрілили по школі в одному з населених пунктів, присипало людей, ми займаємося евакуацією, – зазначив він.

Зранку, 13 березня, у Миколаєві рашисти бомбардували науково-виробничий комплекс газотурбінного обладнання Зоря по матеріальних воротах.

Пізніше Кім повідомив про загибель внаслідок обстрілу дев’яти людей у Миколаєві на проспекті Героїв України в районі зупинки Ательє.

Сьогодні вранці російські війська завдали авіаудари по житловому масиву в Баштанці Миколаївської області. Рятувальники з-під завалів дістали одного потерпілого. Також о 09:19 в одному з районів Миколаєва прогримів один з вибухів.