Відкриті провадження через обстріли Святогірської Лаври та потяга на Донеччині

Російсько-окупаційні війська обстріляли Свято-Успенську Святогірську Лавру, пасажирський потяг у Донецькій області та дитячий оздоровчий комплекс. Прокуратура відкрила кримінальні провадження.

За даними Офісу генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у трьох справах за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, ввечері 12 березня загарбники завдали авіаудари по території Свято-Успенської Святогірської Лаври УПЦ МП. Пошкоджено приміщення, в яких перебували 929 людей (серед них було близько 200 дітей).

За попередніми даними, понад 30 осіб поранені. Точна кількість потерпілих встановлюється. Вибуховою хвилею пошкоджено приватні автомобілі та поруч розташовані магазини.

Того ж вечора внаслідок авіаційного удару російської армії біля залізничної станції Брусино пошкоджено 13 пасажирських вагонів потягу Львів – Краматорськ, який запустили для евакуації мирного населення та доставлення гуманітарної допомоги. Одна провідниця загинула, ще одна поранена.

У ніч з 12 на 13 березня під час обстрілу Святогірська снаряд влучив в адміністративну будівлю дитячого оздоровчого комплексу Перлина Донеччини. Частково пошкоджено три корпуси, кількість постраждалих з’ясовують.

Досудове розслідування за фактами російської агресії у війні проти України триває. В Офісі генпрокурора закликають свідків повідомляти про воєнні злочини Росії, фіксувати та надсилати докази.