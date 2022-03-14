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Факти / Надзвичайні події

Дев’ять людей загинули і дев’ять поранені внаслідок авіаудару по телевежі в Антополі

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Зруйнована телевежа в Антополі

Внаслідок авіаційного удару по телевежі в Рівненській області у селі Антопіль 14 березня загинули дев’ять осіб, ще дев’ять поранені. Про це заявив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

— Станом на 18.00 є дев’ять загиблих і дев’ять поранених. Рятувальні роботи з розчищення завалів внаслідок ранкового обстрілу телевежі й досі тривають, – повідомив він.

До проведення аварійно-рятувальних робіт задіяно 15 одиниць спеціальної техніки ДСНС та 90 осіб особового складу рятувальників.

А також 29 одиниць техніки та 136 осіб від комунальних служб та інших підприємств та установ області. Теле- та радіосигнал на Рівненщині так і не відновили.

Сьогодні, 14 березня, російські загарбники завдали авіаудару по телевізійній вежі у селі Антопіль на Рівненщині. Внаслідок цього сталося руйнування телевежі та адмінприміщень.

Голова ОВА Віталій Коваль закликав жителів Рівненщини стежити за офіційними новинами в YouTube – онлайн-трансляції Єдині новини на сторінках українських та місцевих телеканалів.

Джерело: Віталій Коваль

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