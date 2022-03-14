У мережі оприлюднили відео з камер спостереження, на якому видно момент падіння уламків збитої російської ракети у Києві на Куренівці.

На кадрах видно, як уламок ракети падає на дорогу і загоряється.

14 березня стало відомо, що у небі над Києвом збили російську ракету. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, внаслідок цього одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення. Двох поранених забрала швидка.

На фото з місця падіння уламків ракети видно повністю знищений тролейбус. Але, на щастя, він був без пасажирів.

Також Віталій Кличко повідомив, що через потужну вибухову хвилю пошкоджені балкони навколишніх будинків, а у квартирах повилітало скло. Також пошкоджені комерційні приміщення на перших поверхах.

Наразі на місці працюють рятувальники і бригади швидкої. Жителів просять не поширювати в режимі реального часу фото, відео і не називати точну адресу падіння ракети або її уламків, щоб не видати роботу системи протиповітряної оборони.

Фото: Віталій Кличко