У мережі оприлюднили відео з камер спостереження, на якому видно момент падіння уламків збитої російської ракети у Києві на Куренівці.
На кадрах видно, як уламок ракети падає на дорогу і загоряється.
14 березня стало відомо, що у небі над Києвом збили російську ракету. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, внаслідок цього одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення. Двох поранених забрала швидка.
На фото з місця падіння уламків ракети видно повністю знищений тролейбус. Але, на щастя, він був без пасажирів.
Також Віталій Кличко повідомив, що через потужну вибухову хвилю пошкоджені балкони навколишніх будинків, а у квартирах повилітало скло. Також пошкоджені комерційні приміщення на перших поверхах.
Наразі на місці працюють рятувальники і бригади швидкої. Жителів просять не поширювати в режимі реального часу фото, відео і не називати точну адресу падіння ракети або її уламків, щоб не видати роботу системи протиповітряної оборони.
Фото: Віталій Кличко