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На Рівненщині ворог завдав удару по телевежі – не працює теле- та радіомовлення

Марта Бондаренко редакторка стрічки
На Рівненщині ворог завдав удару по телевежі – не працює теле- та радіомовлення

Внаслідок ворожого авіаудару пошкоджено телевізійну вежу на Рівненщині. Наразі у області відсутнє теле- та радіомовлення.

Про це повідомив керівник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

За його словами, о 5.20 внаслідок авіаудару сталося руйнування телевежі та адмінприміщень. На місці працюють відповідні служби.

Щодо можливих жертв авіаудару повідомлять згодом. Керівник Рівненської ОВА наголосив, що в регіоні ситуація контрольована.

Віталій Коваль закликав жителів Рівненщини стежити за офіційними новинами в YouTube – онлайн-трансляція Єдині новини на сторінках українських та місцевих телеканалів.

Крім того, варто встановити онлайн-застосунок Радіодім. Його можна завантажити з App Store, Google Play та App Gallery. Застосунок працює без тарифікації мобільного оператора.

Також можна користуватися іншими онлайн-радіо.

– Завантажуйте застосунок Радіо Трек в App Store та Google Play. Місцева радіостанція оприлюднює лише офіційні новини. За можливості використовуйте медіасервіси для перегляду телебачення і прослуховування аудіо, такі як Megogo, oll.tv, sweet.tv, Divan TV та інші, – наголосив очільник ОВА.

Також працюють супутникове телебачення та кабельні мережі: Тріолан, Ланет, Воля тощо.

Раніше у Рівненській області затримали трьох людей, які фотографували блокпости поблизу української військової частини.

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Фото: Pixabay

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