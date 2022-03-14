Голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім повідомив, що сьогодні російські окупанти завдали авіаудару по містах Снігурівка та Первомайське.

Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

— Авіаудар нанесли містом Снігурівка. Там зараз є проблема зі зв’язком – не працює Лайф, переходьте на Київстар, – сказав голова ОВА.

Віталій Кім зазначив, що зараз в Україні працює єдина система мобільного зв’язку, тому потрібно просто переключитися на іншого оператора.

— Ми не скасовували повітряну тривогу, бо не знаємо, що у цих дурнів у голові, — зазначив голова Миколаївської обласної військової адміністрації.

За даними ГУ ДСНС у Миколаївській області, внаслідок авіаудару у Снігурівці пошкоджено 30 житлових будинків, 11 – знищено.

Наразі рятувальники розбирають конструкції та гасять пожежі.

Зазначається, що всього в області з початку війни в Україні вилучили 86 боєприпасів російського ворога.