Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 19 день війни
Вбили Вбили
90 дітей
Поранили Поранили
>100 дітей
Факти / Надзвичайні події

Російський ворог здійснив авіаобстріл двох міст у Миколаївській області

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Російський ворог здійснив авіаобстріл двох міст у Миколаївській області

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім повідомив, що сьогодні російські окупанти завдали авіаудару по містах Снігурівка та Первомайське.

Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

— Авіаудар нанесли містом Снігурівка. Там зараз є проблема зі зв’язком – не працює Лайф, переходьте на Київстар, – сказав голова ОВА.

Віталій Кім зазначив, що зараз в Україні працює єдина система мобільного зв’язку, тому потрібно просто переключитися на іншого оператора.

— Ми не скасовували повітряну тривогу, бо не знаємо, що у цих дурнів у голові, — зазначив голова Миколаївської обласної військової адміністрації.

За даними ГУ ДСНС у Миколаївській області, внаслідок авіаудару у Снігурівці пошкоджено 30 житлових будинків, 11 – знищено.

Наразі рятувальники розбирають конструкції та гасять пожежі.

Зазначається, що всього в області з початку війни в Україні вилучили 86 боєприпасів російського ворога.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка