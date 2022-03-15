Сьогодні ворог здійснив кілька ракетних ударів по Києві, від чого постраждало три будинки.

Про це у відеозверненні повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За попередніми даними, в одній з обстріляних багатоповерхівок дві людини загинули, евакуювали майже 30 мешканців.

Рятувальники не можуть потрапити до одного з будинків, тому кількість загиблих може збільшитися.

Кличко наголосив, що ситуація у столиці складна і небезпечна, тому військове командування прийняло рішення запровадити комендантську годину на півтори доби – з 20.00 15 березня до 7.00 17 березня.

— Прошу усіх, щоб підготувалися, адже майже дві доби треба буде знаходитися вдома, або за сигналом тривоги — в укритті, — наголосив мер Віталій Кличко.

За його словами, що влада не здасть Київ за жодних умов, і на коліна столицю ніхто не поставить.

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