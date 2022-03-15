На Харківщині за добу з 14 по 15 березня рятувальники ДСНС 34 рази виїжджали для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель після ворожих бомбардувань.

Так, російські війська обстрілювали різні об’єкти житлових кварталів Харкова та сільських населених пунктів області.

Впродовж 14 березня аварійно-рятувальні роботи проводилися у Київському, Шевченківському, Новобаварському районах Харкова, а також Ізюмському районі області.

З-під завалів вдалося врятувати троє людей, а також деблокувати сімох загиблих.

Близько 23.30 ворожі снаряди зруйнували торговельні майданчики та завдали шкоди житловим будинкам в Холодногірському районі Харкова. Там сталась пожежа. Вогонь гасили 20 відділень пожежно-рятувальної служби ДСНС.

Крім того, рятувальники 34 рази виїжджали на знешкодження артилерійських боєприпасів, що не розірвались.