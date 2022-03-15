Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 20 день війни
Вбили Вбили
97 дітей
Поранили Поранили
>100 дітей
Факти / Надзвичайні події

На Харківщині рятувальники понад 30 разів виїжджали на пожежі і розбір завалів

Марта Бондаренко редакторка стрічки
На Харківщині рятувальники понад 30 разів виїжджали на пожежі і розбір завалів

На Харківщині за добу з 14 по 15 березня рятувальники ДСНС 34 рази виїжджали для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель після ворожих бомбардувань.

Так, російські війська обстрілювали різні об’єкти житлових кварталів Харкова та сільських населених пунктів області.

Впродовж 14 березня аварійно-рятувальні роботи проводилися у Київському, Шевченківському, Новобаварському районах Харкова, а також Ізюмському районі області.

З-під завалів вдалося врятувати троє людей, а також деблокувати сімох загиблих.

Близько 23.30 ворожі снаряди зруйнували торговельні майданчики та завдали шкоди житловим будинкам в Холодногірському районі Харкова. Там сталась пожежа. Вогонь гасили 20 відділень пожежно-рятувальної служби ДСНС.

Крім того, рятувальники 34 рази виїжджали на знешкодження артилерійських боєприпасів, що не розірвались.

Читайте
Розбиті вікна та спорожнілі коридори. Як виглядає Харківський університет після обстрілу

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка