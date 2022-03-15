Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов підтвердив, що у Харкові обстріли російських загарбників зруйнували 600 будинків та 50 шкіл.

Про це він сказав у телеефірі.

Синєгубов наголосив, що обстріли в місті продовжуються, тому сигнали про повітряну небезпеку не можна ігнорувати.

– 600 житлових будинків [зруйновані], це без врахування адмінбудівель. Обстріли в місті продовжуються, але все більше людей з’являється на вулицях. Хочу звернутися до людей, що сигнали про повітряну атаку не можна ігнорувати – це ваше життя, – сказав очільник ОДА.

Олег Синєгубов розповів, що наразі рятувальники ДСНС розбирають завали житлового будинку по вулиці Танкопія. З-під завалів вдалося врятувати 15 людей. Також дістали тіла трьох загиблих.

– На жаль, загрози повітряних атак все ще реальні, тому до них треба прислухатися, – зазначив голова Харківської ОДА.

За його словами, всього протягом ночі зафіксували 63 обстріли: це і артилерійські, і ракетні обстріли. Через бомбардування зайнялося кілька десятків житлових будинків.

Олег Синєгубов наголосив, що найбільш напруженим регіоном області є місто Ізюм. Наразі влада погоджує з Офісом президента можливий евакуаційний коридор для населення, а також коридор для завезення у місто гуманітарного вантажу.

На околиці Ізюму продовжують евакуювати пацієнтів психоневрологічного диспансеру, а це майже 300 людей. Наразі диспансер повністю зруйнований.

– Ще у нас критичний напрямок – це Лозова. Вчора туди під кулями волонтери доставили майже 20 тонн гуманітарного вантажу. Також спробуємо доставити і до Чугуєва. Так само і напрямки – Вовчанськ та Куп’янськ, – зазначив голова ОДА.

За його словами, доволі критична ситуація у населеному пункті Липці, ворог не дає змоги туди доставити гуманітарний конвой.