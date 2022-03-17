Російські окупаційні війська скинули бомби на місто Сарни на Рівненщині.

Інформацію підтвердив мер міста Руслан Серпенінов.

Також він додав, що за попередніми даними, жертв в результаті бомбардування немає.

– По Сарнах прильот ракет. Попередньо жертв не має, – зазначив мер міста.

Керівник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль додав, що удар у місті Сарни припав на один із військових інфраструктурних об‘єктів.

Він наголосив, що в результаті бомбардування жертв та постраждалих немає.

До речі, одразу після удару білоруські Telegram-канали, зокрема NEXTA, почали писати, що чути вибухи у Брестській області. Паніка наростала, поки не стало відомо про те, що обстріляли місто Сарни, яке просто не так далеко від кордону з Білоруссю.

Наша Ніва пише, що вибухи чутно і далеко від кордону з Україною. Місцева влада каже, мовляв, навчання проводять. Цікаві навчання о 23.00, не попередивши населення.