Вночі з 15 на 16 березня Лисичанськ, що на Луганщині, залишився без газопостачання. Причиною цього стали обстріли, які пошкодили газорозподільні мережі.

Про це повідомляє пресслужба ГТС України.

Через бойові дії підприємство Лисичанськгаз вирішило перекрити газові мережі.

Також ворожі обстріли пошкодили газопровід-відвід до ГРС Залісся на Київщині. Наразі тимчасово відключені ГРС Залісся, ГРС Семиполки, ГРС Калита та Велика Димерка, через які надходить газ до однойменних населених пунктів Броварського району.

Транспортування газу до Броварів продовжується у штатному порядку.

– Через активні бойові дії за останню добу збільшилась кількість зупинених газорозподільних станцій – з 37 до 38. Відповідно поки що не відновили газопостачання для споживачів у Донецькій, Луганській, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Харківській областях, які отримували газ через ці станції, – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі наголосили, що за минулу добу, 15 березня, магістральними газогонами пройшло 101,6 млн кубометрів газу для потреб України.