Вранці 16 березня російські війська обстріляли житловий будинок у Шевченківському районі Києва.

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, внаслідок потрапляння уламків снаряду у 12-поверхову будівлю стався обвал на 12-му та технічному поверсі. Також було частково пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок.

Рятувальники одразу почали евакуацію мешканців та ліквідацію окремих осередків пожежі. За попередньою інформацією, постраждало дві людини, евакуювали – 35.

Російські війська знову обстріляли житловий будинок у Києві – є постраждалі / 9 фотографий

На місці працює вісім одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 35 людей особового складу.

О 7.45 ліквідували загоряння на балконах 3-го, 10-го, 11-го та 12-го поверхів та у квартирі на верхньому поверсі будинку. Проводяться аварійно-рятувальні заходи, рятувальники розбирають завали, шукають постраждалих.

15 березня російські війська також обстріляли Київ. У Подільському районі столиці боєприпас влучив у десятиповерховий житловий будинок, у районі Осокорків – у двоповерховий приватний житловий будинок.

У Святошинському районі 15 березня боєприпас влучив у дев’ятиповерховий і шістнадцятиповерховий житлові будинки.