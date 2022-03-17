Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 22 день війни
Вбили Вбили
108 дітей
Поранили Поранили
>120 дітей
Факти / Надзвичайні події

Окупанти обстріляли ринок Барабашово в Харкові – нині там масштабна пожежа

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Окупанти обстріляли ринок Барабашово в Харкові – нині там масштабна пожежа

Російські окупаційні війська обстріляли у Харкові ринок Барабашово. В результаті чого там виникла масштабна пожежа.

За попередніми даними, ворог обстрілював Харків із систем залпового вогню Град.

Ринок Барабашово – найбільший у Східній Європі та один з найбільших у світі. Там працюють близько 15 тис. підприємців.

У ДСНС зазначили, що пожежа на ринку швидко перекинулася на приватні будинки, які розташовані поряд. Коли бійці вже почали гасити пожежу, ворог завдав повторного удару по об’єкту. На жаль, загинув український рятувальник.

– Пожежа стрімко розповсюджувалась на приватний сектор, що розміщений впритул. Під час гасіння пожежі ворог завдав повторного обстрілу, під час якого отримали численні осколкові поранення двоє рятувальників. Під час госпіталізації один з рятувальників від отриманих травм загинув, – заявили у ДСНС.

Окупанти обстріляли ринок Барабашово в Харкові – нині там масштабна пожежа / 8 фотографий
Читайте
Вивели з кабінету: на Харківщині путінські окупанти викрали голову Великобурлуцької ОТГ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Суспільне

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка