Російські окупаційні війська обстріляли у Харкові ринок Барабашово. В результаті чого там виникла масштабна пожежа.

За попередніми даними, ворог обстрілював Харків із систем залпового вогню Град.

Ринок Барабашово – найбільший у Східній Європі та один з найбільших у світі. Там працюють близько 15 тис. підприємців.

У ДСНС зазначили, що пожежа на ринку швидко перекинулася на приватні будинки, які розташовані поряд. Коли бійці вже почали гасити пожежу, ворог завдав повторного удару по об’єкту. На жаль, загинув український рятувальник.

– Пожежа стрімко розповсюджувалась на приватний сектор, що розміщений впритул. Під час гасіння пожежі ворог завдав повторного обстрілу, під час якого отримали численні осколкові поранення двоє рятувальників. Під час госпіталізації один з рятувальників від отриманих травм загинув, – заявили у ДСНС.