Російська армія обстріляла касетними бомбами село Козача Лопань, що у Харківській області. У результаті загинуло щонайменше шестеро осіб, дані про кількість травмованих з’ясовуються.

— Окупанти розбомбили залізничний вокзал, магазини, аптеки та інші цивільні будівлі у центрі селища. При цьому об’єкти військової інфраструктури, яку загарбники розмістили в Козачій, а також російські військові не постраждали, – повідомив голова Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко у Facebook.

Касетні снаряди – це дуже небезпечна зброя, заборонена Дублінською конвенцією 2008 року. Саме ними вороги зараз бомблять Харків, Дергачі й багато інших міст України.

Задоренко зазначає, що все це свідчить про навмисну цинічну провокацію кремлівських загарбників з метою звинуватити українську сторону, посіяти паніку та ненависть місцевого населення до Збройних сил України.

Джерело: В’ячеслав Задоренко

Фото: Operational Command North