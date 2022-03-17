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Факти / Надзвичайні події

Загарбники розбомбили касетними бомбами село на Харківщині

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
касетні бомби

Російська армія обстріляла касетними бомбами село Козача Лопань, що у Харківській області. У результаті загинуло щонайменше шестеро осіб, дані про кількість травмованих з’ясовуються.

— Окупанти розбомбили залізничний вокзал, магазини, аптеки та інші цивільні будівлі у центрі селища.

При цьому об’єкти військової інфраструктури, яку загарбники розмістили в Козачій, а також російські військові не постраждали, – повідомив голова Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко у Facebook.

Касетні снаряди – це дуже небезпечна зброя, заборонена Дублінською конвенцією 2008 року. Саме ними вороги зараз бомблять Харків, Дергачі й багато інших міст України.

Задоренко зазначає, що все це свідчить про навмисну цинічну провокацію кремлівських загарбників з метою звинуватити українську сторону, посіяти паніку та ненависть місцевого населення до Збройних сил України.

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Джерело: В’ячеслав Задоренко

Фото: Operational Command North

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