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Знайшли у річці: на Волині жінка народила і покинула немовля, її розшукує поліція

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Знайшли у річці: на Волині жінка народила і покинула немовля, її розшукує поліція

На Волині розшукують матір новонародженої дитини, тіло якої знайшли у місцевій річці. Немовля загинуло.

Трагічний інцидент стався на початку березня у місті Камінь-Каширський. Труп маленької дитини у річці Цир побачили місцеві жителі.

– На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські провели детальний огляд місця події, – йдеться у повідомленні поліції.

Станом на 17 березня тіло дитини вже направлено на судово-медичну експертизу, аби встановити точну причину смерті. Стать дитини не розголошується.

Наразі поліція продовжує пошуки матері загиблого немовляти. За попередніми даними, жінка могла народити і покинути дитину.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

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