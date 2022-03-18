Харківські рятувальники продовжують гасити масштабну пожежу на ринку Барабашово. Причиною загоряння стали ворожі обстріли російських окупантів.

Про це повідомляють у ДСНС України.

Рятувальникам про пожежу повідомили о 14.00 17 березня. В результаті обстрілу загорілись торгові павільйони у різних місцях ринку.

Наразі на місці події працює 21 одиниця пожежно-рятувальної техніки та близько 100 осіб особового складу ДСНС. Пожежники намагаються стримати розповсюдження вогню на житловий сектор.

Продовжують горіти торговельні павільйони та частково пошкоджено два житлових будинки.

Під час гасіння пожежі російські окупанти завдали повторних обстрілів – двоє рятувальників отримали поранення, один згодом помер у лікарні від отриманих травм.

Раніше повідомлялося, що внаслідок артилерійського обстрілу Мерефи путінські загарбники вбили щонайменше 21 людину. Місто розташоване за 30 км від Харкова.