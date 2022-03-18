У Сумах – масштабна пожежа на складах з лакофарбовою продукцією. Загоряння почалося після ворожого артилерійського обстрілу.

На місці працюють 20 рятувальників та чотири одиниці техніки.

Загалом там горить 6 тис. кв. м. За попередніми даними, жертв та постраждалих від пожежі немає.

– 18 березня близько 16.00 внаслідок артобстрілу сталося загоряння одноповерхової складської будівлі з лакофарбовою продукцією на площі понад 6 тис. кв. м, – зазначили у прессслужбі ДСНС.

Проте жителів Сум та Сумського району (Баси, Хіммістечко, Прокоф’єва, Низи, Старе село) просять закрити вікна та без гострої потреби не виходити на вулицю. Річ у тому, що через пожежу повітря отруюється їдким димом.