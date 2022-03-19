В результаті ворожого мінометного удару у Макарові, що стався 18 березня, сім людей загинуло, ще п’ятеро отримали поранення.

Про це повідомили у поліції Київської області.

За словами правоохоронців, окупанти обстріляли Макарів із важкої артилерії.

– В результаті ворожих обстрілів Макарова загинуло семеро мирних жителів. П’ять осіб отримали поранення та знаходяться у лікарні, – зазначали у поліції.

Крім того, обстріли зруйнували житлові будинки, пошкоджено адміністративну споруду та інші приміщення.

Поліціянти документують наслідки воєнного злочину та допомагають жителям, які постраждали від мінометного удару.