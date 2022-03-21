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Факти / Надзвичайні події

Камери відеоспостереження зафіксували вибухи у Києві

Юля Захарченко редакторка стрічки
Камери відеоспостереження зафіксували вибухи у Києві

У Києві пролунали потужні вибухи, які відчули всі жителі міста. Камери відеоспостереження зафіксували момент потрапляння ворожих ракет.

У декількох житлових будинках спалахнули пожежі та зникло світло. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про декілька вибухів у Подільському районі столиці.

У КМДА зазначили, що ракети влучили у деякі будинки та на території одного з торгових центрів. Рятувальники, медики та поліція вже працюють на місці події.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що рятувальники ліквідовують сильну пожежу на території одного з торговельних центрів у Подільському районі столиці.

За останніми даними, відомо про одного загиблого внаслідок вибухів у Києві. Рятувальники, медики та поліцейські працюють на місці. Інформація уточнюється.

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