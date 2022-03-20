Обстріл Києва: уламки російського снаряда потрапили до багатоквартирного будинку

У неділю, 20 березня, агресори РФ вкотре обстріляли Київ. Уламки російського снаряда потрапили у багатоповерхівку.

Про подію повідомляють очевидці у місцевих каналах у соцмережі Telegram.

За їхніми даними, попередньо снаряд підбили, завдяки чому не відбулося прямого попадання в будівлю.

Перші кадри з місця події з’явилися в Telegram-каналах, там видно автомобілі, охоплені вогнем, вибиті вікна, а також пошкоджені балкони багатоповерхівки.

Пізніше на сайті ДСНС з’явилася інформація про те, що у Києві виникла пожежа у житловому будинку внаслідок влучання уламків снаряда.

– Рятувальники встановили, що внаслідок влучання уламків снаряда сталося загоряння на балконі четвертого поверху 10-поверхового житлового будинку та двох приватних автомобілів. О 14.24 загоряння локалізовано та о 14.41 – ліквідовано… Проводиться евакуація мешканців з будівлі. Наразі евакуйовано 6 осіб. Інформація про постраждалих уточнюється, – йдеться у повідомленні.

Дані підтвердив і мер Києва Віталій Кличко. Він повідомив, що снаряд потрапив у двір поряд із десятиповерховим житловим будинком.

– Будинок пошкоджений, згоріли машини у дворі. Наразі – загиблих немає. 5 людей постраждали. Двох із них було госпіталізовано. На місці працюють медики та рятувальники, – заявив Кличко.

Нагадаємо, 24 лютого президент Російської Федерації Путін розпочав повномасштабне воєнне вторгнення на територію України.